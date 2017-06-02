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Политика
Дайте пароли, явки: Путин ответил на вопрос о вмешательстве РФ в выборы президента США

Дайте пароли, явки: Путин ответил на вопрос о вмешательстве РФ в выборы президента США

16:26  2 Июня 2017
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Путин

Санкт-Петербург, 2 июня. Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о вмешательстве Москвы в президентские выборы США.

«Но все 17 агентств по разведке США сделали вывод о том, что Россия вмешивалась. Эти профессионалы разведки  — они что не правы?»,  — спросила ведущая у президента России.

Российский лидер отметил, что читал эти отчеты разведки США, но там даже нет ничего конкретного. Там только предположения и выводы на основе предположений, подчеркнул он.

«Надо прекратить эту бесполезную и вредную болтовню, где пароли, явки? Это внутриполитические дрязги, которые выносятся на внешнюю арену», — подчеркнул Путин. 

Дана Балан
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