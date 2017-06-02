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Политика
Додон: Молдавии не решить проблему Приднестровья без России

Додон: Молдавии не решить проблему Приднестровья без России

16:26  2 Июня 2017
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Додон: Молдавии не решить вопрос Приднестровья без России

Санкт-Петербург, 2 июня. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его страну в последнее время активно стараются убедить в том, что Евросоюз — это единственный выбор, однако Кишиневу не решить проблему Приднестровья без России. 

Сегодня молдавский лидер Игорь Додон на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что Кишинев пытаются убедить в единственности европейского пути развития.  «Наш выбор — иметь хорошее отношение и с Западом и с Востоком. В нашем нынешнем состоянии не стать полноценным членом ЕС»,  — сказал Додон.  При этом он подчеркнул, что лучше никогда  не ставить вопрос о выборе между Западом и Востоком. «Но без России нам не решить нашу основную проблему — Приднестровье», — резюмировал он.

Ирина Селезнева
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