Путин о целях БРИКС: Мы хотим, чтобы все развивались

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Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ рассказал о том, как возникла организация БРИКС, и выразил надежду на ее дальнейшее развитие.

«В 2005 году мы (главы РФ, Китая и Индии) собрались и договорились, что будем решать проблемы. И эта работа пошла. Да пошла так, что потом присоединились и другие страны. Так возник БРИКС», — напомнил российский лидер.

Путин добавил, что страны — участницы БРИКС впятером продвигаются вперед. «Мы хотим, чтобы все развивались, с этим намерением и работали», — отметил он.