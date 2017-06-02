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Путин о целях БРИКС: Мы хотим, чтобы все развивались

Путин о целях БРИКС: Мы хотим, чтобы все развивались

16:24  2 Июня 2017
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Путин о целях БРИКС: Мы хотим, чтобы все развивались

Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ рассказал о том, как возникла организация БРИКС, и выразил надежду на ее дальнейшее развитие.

«В 2005 году мы (главы РФ, Китая и Индии) собрались и договорились, что будем решать проблемы. И эта работа пошла. Да пошла так, что потом присоединились и другие страны. Так возник БРИКС», — напомнил российский лидер.

Путин добавил, что страны — участницы БРИКС  впятером продвигаются вперед. «Мы хотим, чтобы все развивались, с этим намерением и работали», — отметил он.

Алексей Громов
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