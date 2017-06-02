Моди объяснил, почему тесные отношения с Путиным не мешают дружбе Индии и США

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Санкт-Петербург, 2 июня. Премьер Индии Наренда Моди на полях ПМЭФ ответил на вопрос, мешают ли его тесные отношения с Владимиром Путиным отношениям с США. О тесном сотрудничестве России и Индии ранее заявил сам глава РФ.

«Сегодня весь мир взаимосвязан и зависит друг от друга. имеются связи с другими странами. Пара вопросов спорных, пара вопросов дружеских», — заметил в ответ Моди, подчеркнув, что уже завтра на полях форума «будет подписана петеребургская декларация. Весь мир будет вчитываться в эти страницы».