Власти Москвы открыли данные голосования по программе реновации 

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Москва, 2 июня. Теперь каждый желающий может ознакомится с ходом голосования по предварительному списку домов, вошедших в программу реновации.

На сайте столичной мэрии в открытом режиме публикуются сведения о явке и распределении мнений. Интернет-пользователи, введя адрес в поисковик, могут оценить ситуацию по своему конкретному дому, или же узнать обстановку до другим домам, а также проголосовать.

Высказать «за» или «против» можно только по своему дому, пишет РИАМО.

Напомним, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об учете голосов «молчунов» в программе реновации.