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Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США. Именно такова сейчас цель существования альянса, считает глава государства.

Он напомним, что НАТО создавалась как инструмент борьбы с СССР и Варшавским договором.

«Сейчас нет ни СССР, ни Варшавского договора. А НАТО существует. Зачем? Это инструмент внешней политики США», - заявил Путин. При этом он особо подчеркнул, что альянс не обеспечивает стабильность в мире, а как раз наоборот – расширяет вооружение.

«Нас это не может не беспокоить. Вопросы вызывает и то, что заявляют, что ни на кого не собираются нападать, но при этом увеличивают расходы на НАТО», - добавил президент РФ.

