Путин: Совсем спятили, в США Кисляка обвиняют в том, что он выполнял свою работу

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Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин прокомментировал скандал вокруг посла РФ в США Сергея Кисляка.

«Это его работа. Он что должен делать? Ходить по заведениям? Это его работа. Его обвиняют в том, что он выполнял свою работу», — заявил президент в ходе Петербургского международного экономического форума.

Президент также отметил, что не знал, с кем именно встречался посол. Однако «ничего такого» никто не обсуждал. Говорили лишь о том, как необходимо выстраивать отношения. Однако из-за этого началась настоящая истерия.