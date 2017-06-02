Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Экономика
Путин: Совсем спятили, в США Кисляка обвиняют в том, что он выполнял свою работу

Путин: Совсем спятили, в США Кисляка обвиняют в том, что он выполнял свою работу

16:44  2 Июня 2017
83

Путин: Совсем спятили, в США Кисляка обвиняют в том, что он выполнял свою работу

Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин прокомментировал скандал вокруг посла РФ в США Сергея Кисляка.

«Это его работа. Он что должен делать? Ходить по заведениям? Это его работа. Его обвиняют в том, что он выполнял свою работу», — заявил президент в ходе Петербургского международного экономического форума.

Президент также отметил, что не знал, с кем именно встречался посол. Однако «ничего такого» никто не обсуждал. Говорили лишь о том, как необходимо выстраивать отношения. Однако из-за этого началась настоящая истерия.

«Таблетку вам что ли дать какую то», — добавил Путин.

 

#путин #пмэф
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть