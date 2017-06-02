Менеджмент террора: зачем вертолеты США эвакуируют террористов ИГИЛ из Ракки

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Недавно появилась информация о странных, на первый взгляд, действиях США, воюющих в составе ими же самими созданной коалиции для борьбы с терроризмом в Сирии. В Ракке были замечены вертолеты, не уничтожающие живую массу противника вместе с его военной техникой, а наоборот, эвакуирующие боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ). Так, по крайне мере, утверждают арабские информационные агентства. Их слова подтверждают и в командовании иракского народного ополчения. Уже появилась гипотеза о том, что Америка перебрасывает боевиков на более важный сейчас участок – в Пальмиру.

Собеседник Федерального агентства новостей (ФАН) арабист, старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Чупрыгин поделился своим размышлениями на эту тему.

«Я уже не раз говорил, что отношусь к людям, которые не склонны считать ИГИЛ* проектом США. Это скорее побочный продукт определенных спецопераций, которые проводили американцы, прямой продукт оккупации Ирака в 2003-м году. То, что спецслужбы США, так или иначе, работают с некоторыми элементами ИГИЛ (запрещена в РФ) и «Аль-Каиды»* (запрещена в РФ), — не секрет. На то и спецслужбы, чтобы работать с сомнительными организациями и группами».

Информация о том, что американские вертолеты эвакуируют террористов, вызывает у эксперта определенный скепсис, но он не отрицает, что что-то подобное может происходить.

«Скорей всего, это операция спецслужб. Информация о периодическом участии США к релокации тех или иных групп боевиков была и раньше. Имела широкое распространение, например, информация о релокации боевиков из Ракки на территорию юга Ливии, происходившей не без помощи американцев. Нет дыма без огня».

Андрей Чупрыгин оценивает положение Соединенных Штатов как не очень ясное, неясными сейчас остаются и результаты их деятельности в Сирии.

«Возможны какие-то шаги, например, для ослабления тех или иных сторон, которых американцы считают препятствием к осуществлению своих интересов, через увеличение групп террористов. Сказать, что американцы возят их вертолетами туда-сюда, я не решаюсь. Обычно операции подобного рода более закрыты. Я думаю, что процентов на пятьдесят это информационная война уже против Соединенных Штатов. Но процентов на пятьдесят доля истины здесь есть».

Наш собеседник отмечает, что США всегда работали, продолжают работать и будут работать с боевыми группами разной направленности.

«Одно дело, выступать громко за борьбу с терроризмом и экстремизмом, другое дело проводить спецоперации в пользу тех или иных задач, которые Соединенные Штаты ставят перед собой, особенно на Ближнем Востоке. Каша серьезная, и очень сложно разбираться, кто кого там за руку водит, кто кого снабжает оружием. ИГИЛ (запрещена в РФ), «Джабхат-ан-Нусра»* (запрещена в РФ), «Ахрар аш-Шам» и другие группировки уже играют роль пешек, двигаемых по шахматной доске действительно серьезными игроками: США, Саудовской Аравией и далее по списку».

Не исключает эксперт и того, что американцы таким способом хотят закрыть путь на Дейр-эз-Зор.

«У них, с моей точки зрения, есть одна очень серьезная задача – кого-то очень громко и сильно победить. Причем, самим или в альянсе с группировками, которых они поддерживают. Эта задача связана с тем, что последние годы очень много разговоров, много надувания щек, много демонстраций различных решительных движений, но если посмотреть у американцев на сегодня, к сожалению, за все последние годы конфликта на Ближнем Востоке нет настоящей серьезной победы. Мосул победой считать нельзя: боевиков, которые дали денег, вывели через коридор, что является обычной практикой в этом регионе. Им надо кого-то победить, обязательно, потому что иначе, может быть, через год к нынешнему правительству возникнет вопрос: столько денег было потрачено, а зачем? Где результаты? Результатов нет».

Если дорога через Пальмиру на Дейр-эз-Зор останется открытой, по мнению Андрея Чупрыкина, существует большой шанс, что Дейр-эз-Зор будут деблокировать уже сирийские правительственные войска, что идет вразрез с интересами США.

«Вообще все, что я наблюдаю последнее время, для меня, например, яркий показатель того, что в принципе чаша весов начинает потихонечку перекладываться. Во-первых, это взятие Алеппо – серьезная победа в моральном плане для сирийской армии. И сегодня, в отличие от ситуации год назад, у правительственных войск при поддержке российской авиации хватит сил разблокировать Дейр-эз-Зор. Это будет второй, после Алеппо, очень серьезной победой, которая сможет повернуть в другую сторону вообще весь ход конфликта. Американцам это тяжело воспринять, потому что это будет значительный удар по их позициям в этом регионе», - резюмировал эксперт.

* Организация запрещена на территории РФ.