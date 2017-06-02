Россия остается легкими мира: Онищенко о выходе США из Парижского соглашения по климату

В Избранное

Скопировать

Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, которое накладывает ограничения на выбросы углекислого газа в атмосферу. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, почему из этого события не стоит делать трагедии.

Отказ от выполнения парижских соглашений Трамп выставил как условие выполнения своих предвыборных обещаний. Кроме того, президент США уверен: выполнение условий договора привело бы к сокращению почти 3 миллионов рабочих мест в ближайшее десятилетие, что явно не совпадает со словами Трампа, который обещал обеспечить рост экономики и создать больше рабочих мест.

Трамп не раз выражал негативное отношение к Парижскому соглашению о климате, которое подписал предыдущий президент Барак Обама в 2016 году. Он все время говорил о том, что оно обойдется американской экономике в кругленькую сумму, но не принесет никаких экономических выгод. Тот же Обама сразу же назвал позицию Трампа «отказом от будущего».

«На самом деле. я отнесся бы к этому решению США более спокойно. Конечно, мы должны переживать за экологию, сохранять мир для будущего и Парижская конвенция, которая была разработана, казалась тут необходимым условием. Если говорить упрощенно, то данная конвенция предполагала, что никакие квоты на выброс парниковых газов не устанавливаются. Страны брали обязательства для минимизации этих выбросов путем модернизации тех вредных производств, которые сегодня совершенно обоснованно беспокоят и специалистов, и население планеты», — комментирует для ФАН депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

По его словам, сейчас влияние техносферы на окружающую среду становится действительно критичным. Техносфера существует примерно 200 лет. Если раньше человек жил в примерной гармонии с природой, то потом появились машины, самолеты, станки и электрооборудование.

«Существовавшие до этого конвенции устанавливали в каждой стране квоты на выбросы парниковых газов. Американцы не соблюдали и предыдущую конвенцию, не брали на себя никаких обязательств. США сами для себя назначили главенствующую роль и жестко, даже с использованием оружия, заставили других выполнять придуманные ими обязательства. Но отказ Трампа от выполнения конвенции все же не значит, что США не будут этого делать. Это всего лишь ситуативное решение, потому что Трамп обещал не исполнять пункты этой конвенции в своей предвыборной кампании. И демонстрирует, что он человек слова», — продолжает депутат.

Как считает Онищенко, экономический прогресс в США не остановится. Штаты будут модернизировать свое производство и уменьшат к 2025 году количество выбросов в промышленность на 29%.

«Когда-то США, ратифицировав конвенцию по биологическому и токсинному оружию, устроили все так, что им не пришлось соблюдать эту конвенцию, но при этом они остались в правовом поле. Для этого Вашингтон, подписывая какой-либо международный договор, придумал себе оправдание. У американцев есть закон, который говорит: если министерство обороны считает, что исполнение другого закона подрывает обороноспособность, то США имеют полное право его не исполнять. Поэтому для любого президента США всегда есть возможность даже принятые на себя обязательства обходить законным путем», — говорит Онищенко.

Поэтому переживать из-за того, что США не поддерживают конвенцию, не надо, катастрофы не произошло. Но думать об экологии нам, безусловно, нужно.

«Соблюдать нормы конвенции России жизненно необходимо: и не потому, что мы дурно влияем на окружающую среду. Сейчас наше вредное влияние гораздо меньше, чем в советское время. У нас многие производства остановлены. Но во всех международных конвенциях по экологии полностью отрицается самобытная и уникальная российская особенность. Да, мы выбрасываем в атмосферный воздух какое-то количество парниковых газов, но мы являемся легкими мира. Те леса, которые находятся на нашей территории, спасают всю планету, очищая воздух. Этот вклад России никем и никогда не учитывается. Вопросы по экологии стоят серьезно, и не случайно по указу президента в России объявили год экологии. Ею надо заниматься, не обращая внимания на отказы крупных стран от исполнения ранее принятых международных обязательств», — добавляет Онищенко.