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Политика
Путин заявил о готовности работать с НАТО при конструктивной позиции альянса

Путин заявил о готовности работать с НАТО при конструктивной позиции альянса

16:14  2 Июня 2017
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Путин

Санкт-Петербург, 2 июня. Глава государства РФ Владимир Путин заявил на полях ПМЭФ, что профессионалы готовы работать с Россией, в этом контексте блоку НАТО стоит переходить на конструктив. 

Президент РФ Владимир Путин заявил, что профессионалы готовы работать с Россией. «Если надо НАТО будет в конструктивном ключе работать, то мы готовы сотрудничать», — сказал он в ходе выступления на полях Петербургского международного экономического форума. 

Ирина Селезнева
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