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Санкт-Петербург, 2 июня. Глава государства РФ Владимир Путин заявил на полях ПМЭФ, что профессионалы готовы работать с Россией, в этом контексте блоку НАТО стоит переходить на конструктив.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что профессионалы готовы работать с Россией. «Если надо НАТО будет в конструктивном ключе работать, то мы готовы сотрудничать», — сказал он в ходе выступления на полях Петербургского международного экономического форума.