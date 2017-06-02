Хватит быть пешками: Додон призвал остановить глобализацию, чтобы Молдавию «не стерли в порошок»

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Санкт-Петербург, 2 июня. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что будет отстаивать интересы страны. Он также призвал уйти от глобализации, иначе Молдавию «сотрут в порошок», уничтожат государственность страны и веру ее жителей.

«Хватит играть роль пешек в геополитических шахматных баталиях!», — завершил свое выступление на Петербургском международном экономическом форуме Додон. Зрители встретили его слова овациями.

Ранее Игорь Додон рассказал об общем прошлом Молдавии и России. Он также напомнил об общей победе в Великой Отечественной войне, которую невозможно отнять.

C 1 по 3 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум, который объединяет деловые круги со всего мира. На форуме поднимаются актуальные вопросы экономики.