Путин призвал «не поднимать шумиху» вокруг заявления Трампа по климату

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Санкт-Петербург, 2 июня. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявление лидера США Дональда Трампа о выходе Америки из Парижского соглашения по климату.

«Я не стал бы судить сейчас президента Трампа, потому что Обама в свое время принял решение, но действующий президент может считать, что они преждевременны. Я думаю, что можно было бы не выходить из соглашений, можно было бы пересмотреть обязательства США», — заявил Путин.

Он так же заметил, что не видел заявление Трампа. «Может, он там не отказывается от работы над этим. Нужно не поднимать сейчас шумиху вокруг этого», — подчеркнул президент РФ.