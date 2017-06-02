Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Путин на ПМЭФ пошутил о распаде НАТО

Путин на ПМЭФ пошутил о распаде НАТО

16:09  2 Июня 2017  /обновлено: 16:15  02 Июня 2017
99

Путин на ПМЭФ пошутил о распаде НАТО

Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме ответил на вопрос, помогают ли России ссоры вокруг НАТО.

На ПМЭФ президента России спросили, помогают ли России ссоры вокруг Североантлантического альянса. 

«В том смысле, что НАТО может развалиться?  — переспросил Путин. — Тогда, да, помогут».

После этого высказывания главы России в зале раздался смех. Президент же продолжил свой ответ, добавив, что распад НАТО не происходит.

Путин на ПМЭФ пошутил о распаде НАТО

Ранее Путин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о выходе Вашингтона из Парижского соглашения по климату. 

#путин #пмэф
Катерина Тимошенская
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть