Путин на ПМЭФ пошутил о распаде НАТО

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Санкт-Петербург, 2 июня. Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме ответил на вопрос, помогают ли России ссоры вокруг НАТО.

На ПМЭФ президента России спросили, помогают ли России ссоры вокруг Североантлантического альянса.

«В том смысле, что НАТО может развалиться? — переспросил Путин. — Тогда, да, помогут».

После этого высказывания главы России в зале раздался смех. Президент же продолжил свой ответ, добавив, что распад НАТО не происходит.

Ранее Путин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о выходе Вашингтона из Парижского соглашения по климату.