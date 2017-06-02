ДНР: ВСУ расстреляли небесные фонарики, запущенные в память о погибших детях Донбасса

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Донецк, 2 июня. Украинские силовики открыли огонь по небесным фонарикам, запущенным в память о погибших детях Донбасса в рамках международной акции «Ангелы». Об этом заявил глава общественной организации «Молодая Республика» Никита Киосев.

«К сожалению, акция «Ангелы» была омрачена украинскими боевиками, которые в очередной раз продемонстрировали пренебрежение общечеловеческими ценностями, моралью и честью. Украинские силовики, увидев небесные фонарики над Донецком открыли по ним пулеметный огонь», — сообщил Киосев.

Он также добавил, что Минобороны ДНР предупредило украинскую сторону о проведении данной акции, кроме того, в этот момент уже действовал режим прекращения огня в Донбассе. Киосев подчеркнул, что расстрел небесных фонариков, которые были запущены в память о погибших детях Донбасса является «гнусной и мерзкой выходкой».