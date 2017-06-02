Американский инвестор объяснил, почему санкции пошли на пользу России

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Санкт-Петербург, 2 июня. Многие введенные санкции пошли на пользу России, считает американский инвестор и писатель Джим Роджерс.

«Многие санкции помогли России, о чем свидетельствует сельскохозяйственный бум и рост в промышленном секторе», — заявил он на полях Петербургского международного экономического форума.

По его мнению, в сельском хозяйстве наибольший рост отмечается в Азии, в сфере туризма — в Китае, передает RT.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что экономические и политический санкции в отношении Российской Федерации не сработали.