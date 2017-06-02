Путин рассказал о попытках отговорить участников ПМЭФ из США и ЕС от поездки в РФ

Санкт-Петербург, 2 июня. На полях ПМЭФ-2017 глава российского государства Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс должен активно бороться с терроризмом — это правильно.

«Мы это поддерживаем. Мы недавно проводили крупную конференцию по международной безопасности. Приехали представители 95 стран мира. И те, кто приехал из Европы и США рассказывали по секрету, что их уговаривали не ехать в Россию. Вот каким местом думают такие люди?», — задал риторический вопрос российский лидер.