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Политика
Путин рассказал о попытках отговорить участников ПМЭФ из США и ЕС от поездки в РФ

Путин рассказал о попытках отговорить участников ПМЭФ из США и ЕС от поездки в РФ

16:15  2 Июня 2017
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Путин об уговорах НАТО и США не ехать в Россию: Вот каким местом думают такие люди

Санкт-Петербург, 2 июня. На полях ПМЭФ-2017 глава российского государства Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс должен активно бороться с терроризмом — это правильно.

«Мы это поддерживаем. Мы недавно проводили крупную конференцию по международной безопасности. Приехали представители 95 стран мира. И те, кто приехал из Европы и США рассказывали по секрету, что их уговаривали не ехать в Россию. Вот каким местом думают такие люди?», — задал риторический вопрос российский лидер. 

Напомним, сегодня в Петербурге проходит второй день экономического форума. 

#петербург #пмэф #пмэф2017
Дана Балан
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