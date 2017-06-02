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Общество
СК РФ заинтересовался мурманским кафе, не пустившим женщин с детьми-инвалидами

СК РФ заинтересовался мурманским кафе, не пустившим женщин с детьми-инвалидами

16:11  2 Июня 2017
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СК РФ заинтересовался мурманским кафе, не пустившим женщин с детьми-инвалидами

Мурманск, 2 июня. Мурманские следователи начали проверку по факту инцидента, произошедшего в одном из кафе в центре города. Сотрудники охраны не пустили внутрь заведения мам с детьми в инвалидных колясках, которые хотели отпраздновать в этом кафе День защиты детей.

Как рассказали журналистам в пресс-службе местного управления СК РФ, по итогам проверки будет дана правовая оценка действий работников охранного предприятия.

Как сообщает ТАСС, в дело вмешался и уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Борис Коган. Он собирается отстаивать интересы детей в суде. И предлагает поставить вопрос о компенсации, несмотря на заверения администрации кафе в том, что сотрудник, не пустивший инвалидов, уволен. 

#коган
Алексей Громов
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