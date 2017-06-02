Додон назвал дипломатический скандал попыткой остановить сближение с Россией
Санкт-Петербург, 2 июня. Президент Молдавии Игорь Додон, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что у Молдавии и России есть общее историческое прошлое.
Он также напомнил об общей победе в Великой Отечественной войне, которую никто не сможет отнять. Зрители встретили эти слова аплодисментами.
«Конечно, не всем нравится наше сближение с Россией. Недавний дипломатический скандал, например», — напомнил Додон, отметив, что будет продолжать отстаивать интересы Молдавии.
С 1 по 3 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум, объединяющий деловые круги со всего мира.