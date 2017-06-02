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Весь мир
Путин о соглашении по климату: У США есть свои обязательства, у России — свои

Путин о соглашении по климату: У США есть свои обязательства, у России — свои

16:04  2 Июня 2017
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Путин о соглашении по климату: У США есть свои обязательства, у России — свои

Санкт-Петербург, 2 июня. Российский президент Владимир Путин прокомментировал выход США из Парижского соглашения по климату, заметив, что у Вашингтона есть обязательство внести 100 млрд долларов, однако непонятно, «кому пойдут эти деньги». 

Сегодня глава государства Владимир Путин в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату. «США взяли на себя обязательства сократить на 26% выбросы в атсмосферы к 2025 году, Россия взяла обязательства выйти на сокращение в 70% выбросов к 2030 год», — сказал российский лидер.  При этом он добавил, что Вашингтон обязался внести 100 миллиардов долларов для развивающихся стран для реализации их экологических программ. «Но как, кому пойдут эти деньги, непонятно», — резюмировал Путин. 

Ирина Селезнева
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