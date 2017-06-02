Додон: Мы готовы торговать и дружить и с Западом, и с Востоком, но по-братски, а не по-барски

Санкт-Петербург, 2 июня. Президент Молдавии Игорь Додон в рамках ПМЭФ-2017 заявил о готовности Кишинева выстраивать конструктивные отношения со всеми государствами, которые в этом заинтересованы.

«Мы будем строить наше будущее, исходя из наших национальных интересов, интересов наших граждан и экономических агентов. Будет торговать и дружить со всеми — и с Западом, и с Востоком. Но не вместе с кем-то против кого-то. Любые санкции и фобии контрпродуктивны.

Молдова не будет строить отношения с теми, кто хочет навязать нам то, что нам не нужно. Приходите в гости. Мы гостеприимный народ. Не надо нас заставлять принимать ваши законы и ценности. Мы готовы дружить и торговать. Но по-братски — не по-барски», — сказал Додон.