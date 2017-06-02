Додон: Мир перестал быть однополярным, глобализация должна уйти в прошлое

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Санкт-Петербург, 2 июня. Президент Молдавии Игорь Додон, выступая на ПМЭФ, заявил, что принципы глобализации должны уйти прошлое. По его мнению, мир давно перестал быть однополярным.

«Мир перестал быть однополярным. Приниципы глобализации должны уйти в прошлое», — считает лидер Молдавии. Он также заметил, что участвует в форуме с 2008 года, но в этом году он прибыл в Петербург впервые в качестве президента. «Возможность выступить здесь — это очень важный сигнал для нашей страны», — добавил политик.