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Общество
Скворцова напомнила кинематографистам об отношении власти к сценам курения

Скворцова напомнила кинематографистам об отношении власти к сценам курения

15:51  2 Июня 2017
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Скворцова напомнила кинематографистам об отношении власти к сценам курения

Москва, 2 июня. Российское законодательство уже предусматривает запрет на показ сцен курения в кино. Об этом в пятницу заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Уже в принятом законе написано о том, что в кино запрещаются сцены курения за исключением тех случаев, когда это необходимо для художественного замысла. Мы знаем, что перед сценами идет оповещение, что курение вредно для здоровья», — отметила она.

Глава Минздрава подчеркнула, что режиссеры фильмов, которые снимаются при участии государственного финансирования, должны учитывать государственную идеологию и искать другие художественные методы, передает РИА Новости.  

#скворцова
Геннадий Плющев
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