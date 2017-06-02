Скворцова напомнила кинематографистам об отношении власти к сценам курения

В Избранное

Скопировать

Москва, 2 июня. Российское законодательство уже предусматривает запрет на показ сцен курения в кино. Об этом в пятницу заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Уже в принятом законе написано о том, что в кино запрещаются сцены курения за исключением тех случаев, когда это необходимо для художественного замысла. Мы знаем, что перед сценами идет оповещение, что курение вредно для здоровья», — отметила она.

Глава Минздрава подчеркнула, что режиссеры фильмов, которые снимаются при участии государственного финансирования, должны учитывать государственную идеологию и искать другие художественные методы, передает РИА Новости.