За отказ от Google Microsoft будет платить пользователям

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Альбукерке, 2 июня. Компания Microsoft запустила программу вознаграждения для пользователей, которые используют поисковик Bing.

Таким образом, компания пытается переманить клиентов Google. Пока программа доступна только жителям Британии. Для получения бонусов пользователь должен залогиниться в Bing с помощью учетной записи Microsoft. За каждый поисковой запрос юзер получает дополнительные баллы, которые сможет обменять на продукты в магазинах компании.

В программе предусмотрено сразу несколько уровней. Новички могут зарабатывать не более 10 очков в день, продвинутым пользователям доступна квота в 50 очков.