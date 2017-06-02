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За отказ от Google Microsoft будет платить пользователям

За отказ от Google Microsoft будет платить пользователям

16:04  2 Июня 2017
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За отказ от Google Microsoft будет платить пользователям

Альбукерке, 2 июня. Компания Microsoft запустила программу вознаграждения для пользователей, которые используют поисковик Bing.

Таким образом, компания пытается переманить клиентов Google. Пока программа доступна только жителям Британии. Для получения бонусов пользователь должен залогиниться в Bing с помощью учетной записи Microsoft. За каждый поисковой запрос юзер получает дополнительные баллы, которые сможет обменять на продукты в магазинах компании.

В программе предусмотрено сразу несколько уровней. Новички могут зарабатывать не более 10 очков в день, продвинутым пользователям доступна квота в 50 очков.

#google #microsoft
Алексей Громов
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