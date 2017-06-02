За отказ от Google Microsoft будет платить пользователям
Альбукерке, 2 июня. Компания Microsoft запустила программу вознаграждения для пользователей, которые используют поисковик Bing.
Таким образом, компания пытается переманить клиентов Google. Пока программа доступна только жителям Британии. Для получения бонусов пользователь должен залогиниться в Bing с помощью учетной записи Microsoft. За каждый поисковой запрос юзер получает дополнительные баллы, которые сможет обменять на продукты в магазинах компании.
Microsoft Bing Rewards launched for UK residents https://t.co/4yh7wA08wH pic.twitter.com/qJ1Kc4xaXZ— HEXUS.net (@HEXUSNET) June 2, 2017
В программе предусмотрено сразу несколько уровней. Новички могут зарабатывать не более 10 очков в день, продвинутым пользователям доступна квота в 50 очков.