Слухи о смерти Европы преувеличены: канцлер Австрии заявил о неизбежных реформах ЕС

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Санкт-Петербург, 2 июня. Евросоюз нуждается в реформах, однако продолжает работать, заявил федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн на ПМЭФ.

Керн убежден, что ответственность за судьбу государства в современном мире несет уже не только власть, но и каждый гражданин. Во время своего выступления он перефразировал знаменитую фразу писателя Марка Твена в ответ на ошибочный некролог, заметив, что «слухи о смерти Европы слишком преувеличены».

«В последние время видим, что Европа столкнулась с вызовами. Выход Британии из ЕС, например. Все больше людей в ЕС перестают верить в интеграцию Не станет ли это началом конца? — отметил он. — Уверен, что настало время прийти в себя. Нужны реформы, которые приведут к тому, что ЕС возьмет судьбу в свои руки и с достоинством встретит вызовы».

2 июня президент РФ Владимир Путин в рамках ПМЭФ встретится с генсеком ООН Антониу Гутерришем, главой МАГАТЭ Юкия Амано, президентом Республики Сербской Милорадом Додиком и другими гостями форума.