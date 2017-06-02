Российские военные провели гуманитарную колонну в Кунейтру через территории «Ан-Нусры»

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Эль-Кунейтра, 2 июня. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон провели уникальную гуманитарную акцию.

Сирийское агентство информационное агентство сообщает, что российские военные доставили продовольствие в северную часть провинции Кунейтра. Отмечается, что в данном регионе сложилась критическая гуманитарная ситуация. Сотрудники Центра провели колонну через территории, подконтрольные боевикам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Военные полицейские использовали беспилотные летательные аппараты для разведки местности и избегали мест нахождения исламистов. В колонне двигались российские бронемашины. Сирийский источник отмечает, что российские военные с честью справились с задачей и обеспечили голодающих провиантом.