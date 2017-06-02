Пол Маккартни откроет улицу имени Леннона в Челябинске

В Избранное

Скопировать

Челябинск, 2 июня. Улица легендарного основателя Beattles Джона Леннона появится в Челябинске, соответствующую инициативу одобрил мэр города. На церемонию открытия прилетит сэр Пол Маккартни.

Имя Джона Леннона жители Челябинска дадут одной из городских улиц, таблички с новым названием уже готовы к официальной церемонии. Известно, что инициатива челябинцев одобрена мэром Евгением Тефтелевым. «Автор идеи — мой друг, знаменитый музыкант и экс-руководитель золотого состава группы «Ариэль» Валерий Ярушин», — рассказал представитель общественного движения «Развитие региона» Игорь Лашманов.

По его словам, один из основателей «биттлов» и друг Леннона Пол Маккартни заявил о готовности приехать на открытие улицы. Лашманов добавил, что музыка британцев оказала большое влияние на целое поколение жителей Челябинска, поэтому они хотят таким образом отдать дань памяти одному из символов 20 века, пишет Ura.ru