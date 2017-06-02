Ворота в ад: жителей Омска напугали «кровавые» тучи над городом

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Омск, 2 июня. Жители Омска вовсю обсуждают странное природное явление, в результате которого облака над городом приняли вид странных «красных сгустков». Очевидцы распространили фото «апокалиптического» неба в соцсетях.

Многие пользователи отнеслись к случившему с юмором и тут же предположили, что после смерти плохие люди попадают в Омск.

Снимками аномалии заинтересовались уфологи. Однако после изучения фото, специалисты пришли к выводу, что ничего паранормального в красном небосклоне нет. Погода в России в последние недели очень переменчива, напомнили они. Так, в конце мая по столичному региону прошелся жуткий ураган, жертвами которого стали 16 человек, пишет «Политэксперт».

