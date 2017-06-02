«Перемирие» в Донбассе: военнослужащий ДНР погиб под обстрелом ВСУ

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Донецк, 2 июня. За минувшую неделю в результате артиллерийских ударов ВСУ по прифронтовым районам Донецкой народной республике погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

«Один военнослужащий Вооруженных сил ДНР погиб. Ранения различной степени тяжести получили двое мирных жителей», — сообщил Басурин.

Он также добавил, что за минувшую неделю украинские силовики 389 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по территории ДНР 3 632 снарядов и мин.