В ЮВО впервые поднята по тревоге 150-я мотострелковая дивизия

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Ростов-на-Дону, 2 июня. Дислоцированная в Ростовской области 150-я мотострелковая дивизия ЮВО впервые была поднята по тревоге в рамках проверки боеспособности.

«Подразделения были приведены в высшие степени боевой готовности. Личный состав получил задачу выдвинуться на незнакомые полигоны округа», — пояснили в пресс-службе Южного военного округа.

Как сообщает «Интерфакс»http://www.interfax.ru, завершающим этапом станут тактические учения на незнакомом полигоне. В них примут участие свыше 2 тыс. военнослужащих и 200 единиц военной техники.