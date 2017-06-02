Лавров и премьер Иракского Курдистана обсудили на ПМЭФ борьбу против ИГ

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Санкт-Петербург, 2 июня. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и глава правительства Иракского Курдистана Нечирван Барзани провели встречу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как стало известно, стороны обсудили вопросы совместного противодействия террористическим группировкам, включая «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*).

Напомним, ранее Лавров заявил, что успешный выход боевиков ИГ из осажденной Ракки является наглядным примером того, как недостаток координации затрудняет успешную борьбу с международным терроризмом в Сирийской республике.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.