Минус наконечник: Дзюба не поможет сборной России на Кубке конфедераций

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Москва, 2 июня. Форвард петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба не сможет принять участие в Кубке конфедераций — 2017. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Сегодня футболист не участвовал в тренировке сборной и покинул расположение команды.

По словам 28-летнего нападающего, он не сможет помочь сборной из-за состояния здоровья и не горит желанием занимать чье-то место в составе.

«Очень хотел помочь сборной России, но, увы, не получается. Желаю команде как можно успешнее выступить на таком серьезном турнире, сначала выйти из группы, а затем побороться за самые высокие места», — заявил Дзюба.

Как рассказал врач сборной РФ Эдуард Безуглов, функциональное состояние Артема не позволяет переносить сильные нагрузки, поэтому он не может тренироваться в полной мере.

Напомним, матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в столице России, Петербурге, Казани и Сочи.