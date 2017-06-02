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Весь мир
Ирак: полиция захватила парк бронетехники ИГ в Мосуле

Ирак: полиция захватила парк бронетехники ИГ в Мосуле

15:38  2 Июня 2017
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Ирак: полиция захватила парк бронетехники ИГ в Мосуле

Мосул, 2 июня. Силы безопасности Ирака захватили несколько десятков самодельных «тачанок» «Исламского государства»*.

В ходе спецоперации в западной части Мосула иракские полицейские захватили мастерскую по производству самодельных бронетранспортеров, а также несколько уже готовых изделий умельцев «Халифата». Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) так и не успели пустить их в бой.

Чаще всего на обшитые броней пикапы игиловцы устанавливают крупнокалиберные пулеметы. Также защищенные машины используются в качестве «шахид-мобилей» для того, чтобы увеличить шанс смертников добраться до позиций правительственных войск.

* Организация запрещена на территории РФ.

#иг #мосул #ирак #шахид
Алексей Громов
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