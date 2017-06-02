Все свое ношу с собой: восемь футболистов покинут «Ростов» вслед за Бердыевым

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Ростов-на-Дону, 2 июня. Накануне стало известно, что российский специалист Курбан Бердыев решил покинуть футбольный клуб «Ростов» и вернуться в родные пенаты.

Как стало известно, ростовскую команду может покинуть сразу ряд футболистов: 64-летний специалист может забрать с собой в Казань сразу восемь игроков, в том числе голкипера Джанаева, защитников Наваса, Граната, Федоре Кудряшова. За туркменским гуру также отправятся хавбеки Нобоа, Ерохин и форварды Азмун и Полоз.

По словам собеседника «Известий», покидающие Ростов футболисты даже не стали дожидаться денежных выплат по долгам. Кроме того, Бердыев забирает с собой тренерский штаб.

Напомним, российский специалист Бердыев занимал тренерский мостик в Казани с 2001 по 2013 годы. За это время он привел «Рубин» к двум победам в чемпионате России. С Бердыевым казанцы завоевали Кубок России.