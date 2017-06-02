Сирия: Молодые львы, или как 10 тысяч студентов станут новой опорой Башара Асада

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В Сирии объявлена волна мобилизации: согласно данным источников из Дамаска, правительственные силы пополнятся 10 тысячами бойцов, набранных из сирийских университетов. Как официальный Дамаск бросает на фронт резервы, и как должен решать проблему призыва на военную службу – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Мобилизация началась

Новый призыв в Сирийскую Арабскую Армию затронет тех, кто «косит» от армии под прикрытием высших учебных заведений. Как сообщает в своем аккаунте в Twitter информационное агентство Shahed Ayan, около 10 тысяч студентов были призваны на военную службу в правительственную армию. По данным сирийских медиаисточников, на протяжении последних нескольких месяцев в крупных городах Сирии проходили слухи о том, что власти собираются отменить для студентов отсрочку от службы в армии. Молодые люди пройдут ускоренные курсы молодого бойца и отправятся на фронт.

О стратегической необходимости провести в Сирии широкую мобилизацию, чтобы направить сформированные силы на освобождение страны от террористов, говорилось уже неоднократно. Так, в прошлом году депутат Госдумы РФ, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев заявил, что власти страны способны навести порядок своими силами, не оглядываясь вечно на помощь России.

«Наша миссия заключается в том, что мы поддерживаем официальный Дамаск, помогли освободить Пальмиру, но это не говорит о том, что мы должны удерживать ее. Это должна делать сирийская армия, — сказал Журавлев. — Нужно объявить мобилизацию, и, если даже 10 процентов населения пойдут воевать, эта армия способна победить всех, кого считает нужным».

Винтовка спасает власть

Отмечая заявление Журавлева, необходимо все же вспомнить, в какой ситуации пребывает Сирийская Арабская Армия после шести лет изнурительной гражданской войны. По сохранившейся довоенной статистике, численность сухопутных войск Сирии составляла не менее 325 тысяч человек, однако за время войны армию «выкосило» наполовину – и сегодня САА может рассчитывать только на 150 тысяч. Безусловно, отлично работают отдельные элитные подразделения – Республиканская гвардия САА, спецназ «Тигры», отряды «Щит Каламуна», и высокопрофессиональные «Охотники за ИГИЛ»* – но эти подразделения прекрасно работают с тактическими задачами, в то время, как стратегические цели необходимо решать с большим количество штыков.

Уменьшение численности сирийской армии связано с огромными потерями в первые годы войны, а также с дезертирством и предательством офицеров и солдат. После того, как значительная часть военных в 2011-2012 годах перешла на сторону оппозиции и составила боевой костяк повстанцев «Свободной Сирийской Армии», правительство в Дамаске сделало ставку на добровольческие проправительственные формирования, по сути – местное ополчение. Первым таким «экспериментом» стали отряды «Шабиха», созданные при сотрудничестве с иранскими военными инструкторами на заре конфликта.

К 2013 году, когда ситуация в Сирии накалилась до предела, правительство Сирии на базе «Шабихи» создало отдельное подразделение – Силы национальной обороны Сирии (National Defence Forces, NDF). Вошедшие в состав NDF локальные формирования ополченцев отличались тем, что набирались преимущественно на местах – в отдельных городах и поселках: при этом, шли в отряды добровольцев те, у кого семья, друзья и близкие погибли от рук боевиков. Отдельные подразделения ополченцев с течением времени вошли в состав сухопутных сил Сирии – в частности, бригада «Лива аль-Кудс», набранная из бывших палестинских беженцев в Алеппо – и показали высокую эффективность в боях с террористами запрещенных группировок «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра»*.

Эксперт: Проблему призыва нужно решать

Как отмечает в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) политолог Александр Сотниченко, призыв сирийских студентов на военную службу – это важный шаг в деле освобождения Сирии. Мобилизация позволит Сирийской Арабской Армии собрать необходимые силы для освобождения восточной части страны от боевиков ИГИЛ. Тем не менее, дьявол, как известно, сокрыт в деталях: молодые люди не слишком горят идти защищать Сирию.

«Сирийской армии необходимо срочно решать проблему призыва и мобилизовать население на борьбу с террористами. Но проблема в том, что уклонение от военной службы в Сирии – основное преступление: народ бежит от службы в армии, как только может. Многие бегут за границу, другие поступают в университеты».

Почему так произошло, что молодые люди в Сирии не хотят идти на защиту своей родины? По мнению Александра Сотниченко, молодые люди «косят» от армии по причине ее непривлекательного имиджа и низкой оплаты.

«Молодежь не желает идти в армию из-за низкого материального обеспечения – и очень низкого доверия к сирийским офицерам, оттого и призыв идет из рук вон плохо. Дело в том, что все лучшие кадры Сирийской Арабской Армии были убиты в первые годы войны – и сейчас в сирийском обществе устоялось мнение, что все офицеры якобы «продажные» и тому подобное».

Тем не менее, есть один беспроигрышный рецепт, который может сработать в случае мобилизации. Как отмечает Александр Сотниченко, в отличие от армии, большой популярностью пользуются элитные подразделения, а также добровольческие формирования Сил национальной обороны Сирии. И если начинать мобилизацию, то надо обратиться к опыту добровольцев.

«Конечно, основная тяжесть боевых действий лежит на добровольческих подразделениях. И если уж Дамаск решится на проведение широкой мобилизации, ему необходимо обратиться к опыту добровольцев: им платят больше денег, у них более хорошее обеспечение, и главное – служба в добровольческом отряде более престижна».

* Организация запрещена на территории РФ.