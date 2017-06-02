Пришельцы держат людей за дураков, считают уфологи

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Москва, 2 июня. Уфологи вновь задумались о причинах отсутствия контактов между землянами и представителями внеземной жизни, если те существуют. Исследователи предположили, что пришельцы держат людей за дураков, смеются над ними и предпочитают ограничиться наблюдением.

Искатели внеземной жизни не исключают, что инопланетян шокирует отношение людей к собственной планете и недостаток у них интеллекта. Поэтому до сих пор официально считается, что мы одиноки во Вселенной, передает Inforeactor.

Другие уфологи выдвинули еще более радикальную версию — инопланетяне огородили нашу планету своеобразным экраном и послали предупреждение другим космическим цивилизациям держаться от Земли подальше. Возможно, сторонников такой теории вдохновила серия «Южного парка», в которой с юмором обыгрывался этот вариант.