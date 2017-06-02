Детская реакция: прекратите нас пугать. Колонка Олега Денежки

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На Западе уже не могут сдержать эмоций. Целый глава, и ни много ни мало, а министерства обороны Великобритании Майкл Фэллон потребовал от России прекратить «безрассудную военную активность» в рамках минских соглашений. Потому что им можно, а нам нельзя. А их это пугает. Каким образом события в сирийском Хомсе соотносятся с событиями в Донбассе, знает, наверное, только господь бог, но я и в этом не уверен.

Речь, конечно, шла о действиях российских ВКС в Сирии: три ракеты «Калибр» ввели британских политиков в состояние ужаса. Дословно Майкл Фэллон на международной конференции по безопасности в Лондоне заявил, что поведение России «становится все более самоуверенным и напористым».

«Мы хотим, чтобы Россия сменила курс, выполняла минские договоренности, ограничила безрассудную военную активность и прекратила дезинформацию. А пока мы должны «сотрудничать, но остерегаться», — промямлил Фэллон, наверное, сам не понимая, что говорит.

Да и как это понять? В чем дезинформация? Ответа нет. Военная активность? А обстрелы гражданских объектов Донецкой и Луганской народных республик — это военная пассивность? Мирно-гуманитарная деятельность? Киеву британский премьер нечего сказать не хочет? Судя по всему — нет.

Но британцы, точнее англичане, потому что шотландцы и ирландцы с этим ничего общего не хотят иметь, не первый раз несут подобную чушь. Чуть ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Запад «должен взаимодействовать с Россией с позиции силы, но при этом стараться избегать конфликтов». Это вообще как? Угрожая, заставлять что-то делать, но учитывать, что можно получить в морду, и поэтому ожидать конфликта?! То есть поза гопника в подворотне?

Лондон пытается подыгрывать Вашингтону в игре, которую сами США уже и прекратили. Лондон пытается быть святее Папы Римского, потому что Лондону страшно. Американцы за океаном, а британцы прямо тут. И если с Каспия можно «вжарить» по целям в Сирии, то со «средиземки» по Великобритании бабахнуть — нет проблем. Самое сложное — это загрузить программу курса по спутниковым снимкам, а потом только кнопочку нажать. Красную. И все. Одним объектом меньше.

«Отсталая и варварская» Россия демонстрирует не просто наличие, а способность разработки и производства самого совершенного высокотехнологично оружия. И передачи этих технологий третьем странам. Какая неожиданность. Иран будет не экспортировать, а производить системы ПВО 3+. А это означает ровно одно: Ближний Восток стабилизируется. Конец эпохи военного конфликта, который с таким старанием Запад культивировал с начала 30-х годов прошлого века.

И вот — бумц — и Иран, и Израиль застывают в военном балансе. У двух сторон, продолжающих конфликтовать, нет ни одного тезиса, что бы применить военную силу. Ближний Восток уже более полувека является полигоном военного противостояния ведущих мировых держав. При этом на Западе пытаются представить этот регион как территорию гуманитарного бедствия. Нефтеносный регион?

А ведь нефть — это еще и газ, и переработка. С большой вероятностью — это медь и свинец. Ближний Восток был и есть самодостаточен. Все, что нужно — не трогать его. И с Израилем они договорятся, потому что у Израиля нет другого выхода. Нужно строить общее экономическое пространство. Так и будет. Это неизбежно. Представить себе, что несколько миллионов людей одной национальности — семиты — будут выполнять планы англосаксонской нации? Это план «Немыслимое».

Вот и пугаются на Западе. Страшно им. Когда они размахивали своими «томагавками» — им не было страшно. А тут страшно. Крылатые ракеты уже есть не у них одних. Чужие ракеты. И куда они полетят, на Западе не знают.

Вот и вся поза западной дипломатии. Поза подворотни. Напугать противника тем, чего нет. И никто вас не пугает.

Вам показывают реальность.