Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Россиянина нашли повешенным в отеле на Пхукете

Россиянина нашли повешенным в отеле на Пхукете

15:23  2 Июня 2017
68

Россиянина нашли повешенным в отеле на Пхукете

Бангкок, 2 июня. Гражданин России найден мертвым в номере отеля на тайском острове Пхукет, сообщил представитель консульского отдела российского посольства в Бангкоке Владимир Соснов.

Российское посольство в Таиланде получило официальное уведомление о смерти гражданина РФ от правоохранительных органов провинции Пхукет, сообщил заведующий консульским отделом дипмиссии в Бангкоке Владимир Соснов. «В уведомлении сказано, что при осмотре места происшествия не найдено никаких следов борьбы»,  — сказал дипломат, его слова приводит РИА Новости.  По данным местных СМИ, тело россиянина было найдено повешенным накануне. Постоялец не выехал из номера в срок, а попытавшаяся войти в номер сотрудница клининга заметила, что дверь была заперта изнутри.

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть