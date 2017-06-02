Россиянина нашли повешенным в отеле на Пхукете

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Бангкок, 2 июня. Гражданин России найден мертвым в номере отеля на тайском острове Пхукет, сообщил представитель консульского отдела российского посольства в Бангкоке Владимир Соснов.

Российское посольство в Таиланде получило официальное уведомление о смерти гражданина РФ от правоохранительных органов провинции Пхукет, сообщил заведующий консульским отделом дипмиссии в Бангкоке Владимир Соснов. «В уведомлении сказано, что при осмотре места происшествия не найдено никаких следов борьбы», — сказал дипломат, его слова приводит РИА Новости. По данным местных СМИ, тело россиянина было найдено повешенным накануне. Постоялец не выехал из номера в срок, а попытавшаяся войти в номер сотрудница клининга заметила, что дверь была заперта изнутри.