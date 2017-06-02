Хостес для работы на Кубке конфедераций в Петербурге выбирают по размеру груди

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 2 июня. В социальных сетях опубликована вакансия с необычными требованиями. Соискателям обещают работу на Кубке конфедераций в VIP-ложах.

При этом потенциальные сотрудницы должны быть не моложе 21 года, обладать приятными внешними данными. В числе обязательных требований — миниатюрность (40–42 размер одежды) при довольно объемном бюсте (от третьего размера).

А вот знание английского языка лишь желательно. Видимо, на крупном спортивном мероприятии международного масштаба можно обойтись и без него, полагает человек, опубликовавший объявление.

Об этом сегодня пишет агентство Nation News. Издание подчеркивает, что в оргкомитете Кубка удивились, узнав о таких требованиях. Договор о найме персонала для работы на матчах был заключен с компанией MATCH Hospitality.

Связь между ней и опубликованным объявлением установить не удалось.