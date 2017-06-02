Боевики ИГ взяли на себя ответственность за бойню в казино Манилы

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Манила, 2 июня. Боевики «Исламского государства»* взяли на себя ответственность за нападение на казино в столице Филиппин Маниле.

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение на Resorts World Manila на Филиппинах», — сообщает подконтрольное террористам информагентство Amaq.

Напомним, что неизвестный минувшей ночью устроил стрельбу и пожар в курортном комплексе Resorts World Manila. В результате нападения погибли 36 человек, еще 54 человека пострадали. Террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России.

* Организация запрещена на территории РФ.