Навстречу будущему: что значит для России решение ЦБ создать национальную криптовалюту

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Российский Центробанк начал разработку национальной виртуальной валюты. Об этом сообщила замглавы ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017).

«Над этим мы уже начали работать. На самом деле, все регуляторы пришли к мысли, что национальную виртуальную валюту делать надо. Это только вопрос конкретного времени», — заявила Скоробогатова. Центробанк вместе с рядом других ведомств намерен обратиться в Госдуму с конкретным предложением по созданию российской криптовалюты уже в ходе осенней сессии.

По словам Скоробогатовой, создание национальной виртуальной валюты в России возможно на основе технологии распределенных реестров.

«Пока мы изучаем эту возможность, делаем несколько пилотных проектов, которые дадут понимание, как технология распределенных реестров в обработке больших объемов информации может быть полезна, в том числе и для национальной цифровой валюты», — пояснила она.

ЦБ не единственный российский финансовый институт, заинтересованный в криптовалютах. Как отметил на сессии ПМЭФ-2107 первый зампред Центробанка Сергей Швецов, на одной из российских бирж уже обдумывают возможность запуска торгов криптовалютами. Пока идет дискуссия о том, считать криптовалюту товаром или нет. Напомним, что ранее введение в России собственной криптовалюты поддержало руководство Сбербанка.

Денис Смирнов, Blockchain–консультант, исследователь криптовалют, региональный представитель Lisk в России, крайне позитивно оценивает инициативу ЦБ РФ.

«В первую очередь надо отметить, что процесс введения криптовалют является перспективным с точки зрения экономического развития в принципе, а не просто применительно к той или иной стране. Сейчас становится все более и более понятно, что криптовалюты в том формате, в котором они развиваются, очень скоро станут существенной частью новой мировой экономики. Можно только поприветствовать то, что ЦБ адаптируется к меняющейся реальности и движется в сторону криптовалютных проектов. Можно только порадоваться тому, что Россия стала на путь энтузиастов и не запрещает криптовалюты, как это делают некоторые, но планирует использовать эти технологии себе на пользу», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Сейчас всю глубину планов Центробанка еще трудно оценить. В любом случае, понятно, что создание национальной криптовалюты — весьма сложный проект, требующий значительной проработки и эффективного планирования.

«Если проект будет реализован — пусть даже не на 100% — то окажет положительное воздействие на экономику РФ и оздоровление государства в целом. Так, даже если оставить за скобками вопрос самой национальной виртуальной валюту — «Битрубля», который придет на смену наличному рублю — я в принципе поддерживаю внедрение технологий на базе Blockchain (распределенная база данных, реализованная в криптовалюте «Биткойн» — прим. ФАН) », — суммирует свою точку зрения Смирнов.

К примеру, поясняет эксперт, еще до того, как взяться за разработку собственной криптовалюты, ЦБ мог бы выстроить учет тех или иных ценных бумаг на базе технологии Blockchain. «Таким образом можно было бы сразу решить целый спектр проблем, связанных с подделкой и потеряй данных. Базовые плюсы любой криптовалютной системы — невозможность подделки данных и возможность их проверки любым участником системы. Если хоть в какой-то мере эти инновации будут интегрированы в российскую государственную систему, это уже будет большим плюсом», — заключает Денис Смирнов.

Другой собеседник нашего агентства — заведующий кафедрой мировой экономики Дипломатической академии МИД РФ, профессор Владимир Мантусов — настроен менее оптимистично. Конечно, развитие криптовалютных систем по всему мира — проект, уже давно запущенный и неизбежный. Есть страны, которые опережают РФ в этом отношении, есть страны отстающие от нее. В любом случае, рано или поздно свою национальную виртуальную валюту придется создать и в России. Тем не менее, как и в любом другом глобальном экономическом процессе, в усилении криптовалют есть не только свои плюсы, но множество еще неизвестных подводных камней.

«Лично я считаю, что нам нужно ввести свою собственную криптовалюту как можно скорее. Но не то чтобы я был бы рад такому шагу. Тем не менее он необходим, чтобы мы не оставались в стороне от мировых процессов», — подводит итог экономист.