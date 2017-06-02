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Политика
Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Додона на полях ПМЭФ-2017

Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Додона на полях ПМЭФ-2017

15:17  2 Июня 2017
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Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Додона на полях ПМЭФ-2017

Санкт-Петербург, 2 июня. Российский лидер Владимир Путин провел встречу со своим молдавским коллегой Игорем Додоном на полях Петербургского международного экономического общества, который в эти дни проходит в Северной столице.

По данным Кремля, главной темой обсуждения глав государств стали двусторонние отношения.

В ходе переговоров Додон подчеркнул, что решения правительства Молдавии о высылке российских дипломатов ни в коей мере не способствуют развитию отношений между двумя странами.

Напомним, ранее сообщалось, что парламент Молдавии решил не слушать отчет о высылке дипломатов Российской Федерации.

 

#путин #россия #петербург #додон #молдавия #пмэф
Дана Балан
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