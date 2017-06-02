ДНР: в Донбасс прибыли подразделения СБУ и Нацгвардии для розыска дезертиров

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Донецк, 2 июня. Командование ВСУ начало масштабную кампанию по розыску военнослужащих, дезертировавших с передовых позиций украинской армии в Донбассе. Об этом сообщил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

«В соответствии с требованиями начальника генштаба ВСУ, перед военной службой правопорядка, командирами воинских частей и военными комиссарами поставлена задача, начать широкомасштабные мероприятия по розыску военнослужащих, самовольно оставивших воинские части или места несения службы», – сказал он.

Он также добавил, что для поиска дезертиров в Донбасс прибыли подразделения Национальной гвардии Украины и СБУ. В настоящее время известно о прибытии двух батальонов Нацгвардии в Дзержинск и село Елизаветовка, а также трех отрядов спецназа СБУ в район Курахово и Красногоровки.