Водителя скорой помощи избили на Урале

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Челябинск, 2 июня. В городе Куса Челябинской области произошло нападение на водителя скорой помощи. Как стало известно, между водителем, ожидавшим возвращения врачей с пациентом, и местным жителем произошел словесный конфликт. В итоге сотрудника «скорой» ударили.

Сам инцидент произошел днем в пятницу. Произошедшим также заинтересовались следователи. Для проведения доследственной проверки данные о нападении были переданы из органов внутренних дел.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. Руководство следственного управления взяло под сквой контроль проведение проверки. Процессуальное решение будет принято по ее результатам, передает издание URA.RU.

Напомним, несколько дней назад изрезанный ножом пьяный житель Омска избил фельдшера скорой помощи.