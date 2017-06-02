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Весь мир
Ирак: около 500 боевиков ИГИЛ загнаны в ловушку на западе Мосула

Ирак: около 500 боевиков ИГИЛ загнаны в ловушку на западе Мосула

15:24  2 Июня 2017
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Ирак: около 500 боевиков ИГИЛ загнаны в ловушку на западе Мосула

Мосул, 2 июня. «Исламское государство»* контролирует не более 10 квадратных километров Западного Мосула.

Сотрудники иракских сил безопасности сообщают, что в данный момент всего 500 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) остаются на своих позициях в западной части второго по величине города страны.

Ирак: около 500 боевиков ИГИЛ загнаны в ловушку на западе Мосула

Бой не обещает быть простым, отмечают полицейские, в Старом городе множество узких и протяженных улочек, которые террористам легко защищать. Также они могут быстро перемещаться с одной позиции на другую, это создает видимость крупных отрядов, обороняющих запад Мосула.

* Организация запрещена на территории РФ.

#игил #мосул #ирак #боевик
Алексей Громов
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