Обновление Windows 10 превращает гаджеты в бесполезный пластик

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Нью-Йорк, 2 июня. Обновление Windows 10 под номером 16212, которое получили участники программы Windows Insider, убивает систему устройств.

Как сообщают источники, тестовая сборка Windows 10 приводит к краху системы. После ее скачивания телефоны становятся кирпичами, а компьютеры требуют полной переустановки операционной системы. Устройства входят в бесконечный цикл перезагрузки.

Как оказалось, релиз обновления попал к участникам по ошибке. Система автоматически сгенерировала рассылку 6212.

Ранее компания Google предложила новую функцию, которая не только «перенесет» пользователя в любой музей мира, но и расскажет все самое интересное о каждом экспонате.