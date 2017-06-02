Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Обновление Windows 10 превращает гаджеты в бесполезный пластик

Обновление Windows 10 превращает гаджеты в бесполезный пластик

15:40  2 Июня 2017
1009

Обновление Windows 10 превращает гаджеты в бесполезный пластик

Нью-Йорк, 2 июня. Обновление Windows 10 под номером 16212, которое получили участники программы Windows Insider, убивает систему устройств.

Как сообщают источники, тестовая сборка Windows 10 приводит к краху системы. После ее скачивания телефоны становятся кирпичами, а компьютеры требуют полной переустановки операционной системы. Устройства входят в бесконечный цикл перезагрузки.

Как оказалось, релиз обновления попал к участникам по ошибке. Система автоматически сгенерировала рассылку 6212.

Обновление Windows 10 превращает гаджеты в бесполезный пластик

Ранее компания Google предложила новую функцию, которая не только «перенесет» пользователя в любой музей мира, но и расскажет все самое интересное о каждом экспонате.

#windows
Катерина Тимошенская
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть