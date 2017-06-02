Моди признал заслуги Путина в развитии отношений России и Индии

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Санкт-Петербург, 2 июня. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе Петербургского международного экономического форума заявил о стремительном росте отношений между Индией и Россией.

«Мы отмечаем 70-летие дипломатических отношений. Мало таких стран, между которыми основу отношений определяет взаимное доверие. Это больше чем выгода», — отметил он.

Он также выразил уверенность в том, что за 70 лет отношения между Индией и РФ были основаны на взаимном доверии, а не на выгоде. Отношения стали выше, глубже, шире.