Путин рассказал, как можно привлечь крупных инвесторов к стратегическим проектам

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Санкт-Петербург, 2 июня. Глава российского государства Владимир Путин отметил, что нужен специальный инвестиционный контракт для привлечения крупных инвесторов к стратегическим проектам. Об этом лидер РФ заявил на полях Петербургского экономического форума.

По словам Путина, к примеру, можно увеличить срок с 10 до 20 лет. В таких проектах, где инвестор находится без поддержки государства, вряд ли придет, так как выгода от таких проектов не такая быстрая.

Напомним, сегодня проходит второй день экономического форума в Петербурге.