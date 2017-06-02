Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Россия
Путин предложил продлить действие льгот для крупных инвесторов

Путин предложил продлить действие льгот для крупных инвесторов

14:59  2 Июня 2017  /обновлено: 15:15  02 Июня 2017
112

Путин предложил продлить действие льгот для крупных инвесторов

Санкт-Петербург,2 июня. Президент России Владимир Путин предложит усилить поддержку крупных инвесторов со стороны государства.

Владимир Путин отметил, что многие стратегические проекты в РФ осуществляются при участии крупных инвесторов и предложил увеличить срок действия контракта с 10 до 20 лет, так как выгода от подобных проектов не быстрая. Президент подчеркнул, что государство может простимулировать инвесторов продлением действия льготы по налогу на прибыль после 2025 года.

  

#владимир путин #прибыль #инвестор #льгота
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть