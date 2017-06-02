Путин предложил продлить действие льгот для крупных инвесторов

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Санкт-Петербург,2 июня. Президент России Владимир Путин предложит усилить поддержку крупных инвесторов со стороны государства.

Владимир Путин отметил, что многие стратегические проекты в РФ осуществляются при участии крупных инвесторов и предложил увеличить срок действия контракта с 10 до 20 лет, так как выгода от подобных проектов не быстрая. Президент подчеркнул, что государство может простимулировать инвесторов продлением действия льготы по налогу на прибыль после 2025 года.