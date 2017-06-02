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Экономика
Путин похвалил бизнесклимат в Москве, Татарстане, Тульской и Калужской областях

Путин похвалил бизнесклимат в Москве, Татарстане, Тульской и Калужской областях

14:57  2 Июня 2017
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Путин

Санкт-Петербург, 2 июня. Российский лидер Владимир Путин прокомментировал предпринимательский климат в ряде регионов страны, назвав Дальневосточный регион в числе лучших.

Сегодня на полях Петербургского международного экономического форума российский президент Владимир Путин заявил, что Московская, Калининградская и Ленинградская области добились резкого улучшения предпринимательского климата. Он также добавил, что впервые в числе лучших оказался Дальневосточный регион — Амурская область.

Путин поставил целью выйти на темпы выше среднемировых уже к 2019 - 2020 году. В своем заявлении глава государства упомянул рейтинг Doing Business и региональный рейтинг инвестклимата. Был отдельно отмечен успех Республики Татарстан, Калужской и Тульской областей. 

Ирина Селезнева
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