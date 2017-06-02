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Сирия, 2 июня. Курды отбили атаку террористов ИГ* близ дамбы Аль-Хуррия в Ракке. Смертник убил 15 бойцов SDF**** в Ракке. Боевики «Джейш Аль-Ислам»***** сожгли запасы зерна в Аль-Ашари в Восточной Гуте, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): ведет бои с ССА** в районе города Тадеф к северо-востоку от Алеппо; уничтожила танк террористов ИГИЛ* к югу от Масканы на востоке Алеппо; разбомбила укрепрайоны боевиков ИГ в районе кладбища Дейр эз-Зора и холма Аллуш; провела обстрел позиций исламистов в районе Даръа Аль-Балад и вблизи населенного пункта Аль-Ядуда к югу от Даръа; ликвидировала 15 террористов ИГ на востоке Хамы.

«Джейш Аль-Ислам»: сожгла запасы зерна на фермах города Аль-Ашари на северо-западе от Дамаска; конфисковала крупную партию медикаментов в больнице Восточной Гуты.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с ИГ в районе населенного пункта Аш-Шейх Саад к западу от Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ): вело минометный обстрел района Аль-Джура в Дейр эз-Зоре; устроило теракт возле КПП «Ракка Ас-Самра» к востоку от Ракки; потеряло деревню Джайар Гальфас в западной части Ирака.

Курды: отбили атаку террористов ИГ в районе дамбы Аль-Хуррия в Ракке.

Международная коалиция: уничтожила четырех террористов ИГ в провинции Киркук в Ираке.

Провинция Дамаск

На северо-востоке провинции продолжается противостояние между группировкой «Джейш Аль-Ислам» с одной стороны и боевиками коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой бывшей «Джебхат Ан-Нусрой»***, и союзной ей организации «Файлак Ар-Рахман» с другой. Боевики «Армии ислама» сожгли запасы зерна на фермах города Аль-Ашари в Восточной Гуте Дамаска, сообщает информационный источник Al Manar News. Напомним, ранее город был отбит у «Джейш Аль-Ислам» радикалами «Файлак Ар-Рахман». Кроме того, как сообщает военный источник в социальной сети Twitter (SyriaDirect), «Армия ислама» конфисковала крупную партию медикаментов в местной больнице, чем вызвала протесты среди местных жителей.

Исламисты не прекращают вести боевые действия, несмотря на то, что Восточная Гута входит в одну из зон безопасности. В результате вооруженных столкновений гибнет большое количество мирных жителей, поэтому правительственные войска вынуждены были вмешаться в конфликт.

Провинция Алеппо

Вчера ночью вспыхнули ожесточенные столкновения между правительственными силами и боевиками вооруженной оппозиции, выступающими при поддержке турецких войск, в районе города Тадеф к северо-востоку от Алеппо. Информагентство ARA News передает, что обе стороны понесли потери в живой силе. В данный момент противники ведут взаимные обстрелы.

Основные военные действия сейчас происходят в восточной части провинции Алеппо, где армия Башара Асада планомерно окружает Маскану, ключевой форпост «Исламского государства»* в регионе. Сирийская армия уничтожила еще один танк террористов ИГИЛ к югу от города, сообщает Twitter-канал (NatDefFor).

Провинция Хомс

Командование правительственных сил направило большую колонну из 20 танков и боевых машин пехоты в район Пальмиры, передает оппозиционный источник в Twitter (QalaatAlMudiq).

Террористы, в свою очередь, ударили по позициям сирийской армии противотанковой управляемой ракетой (ПТУР) со стороны населенного пункта Аль-Аббасия к югу от древнего города. Данные были опубликованы информационным агентством «Аль-Амак», подконтрольным «Исламскому государству», и официального подтверждения пока не получили.

Более того источники ИГИЛ заявляют о территориальных потерях сирийской армии, а также о том, что солдаты правительственных войск бегут с поля боя. Однако напомним, что армия САР уже освободила более 5000 квадратных километров территорий от террористов ИГИЛ только за 2017-й год.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийские военные самолеты разбомбили укрепрайоны террористов ИГ в районе кладбища Дейр эз-Зора и холма Аллуш. По данным информагентства Al Manar News, в ходе воздушного удара несколько боевиков «Исламского государства» получили ранения.

Тем не менее радикалы ИГИЛ не прекращают обстреливать мирные районы административного центра провинции. Так, один человек погиб, еще двое получили ранения в результате минометных обстрелов района Аль-Джура.

Провинция Даръа

Согласно данным оппозиционного источника в социальной сети Twitter (so_ria98), в данный момент происходят столкновения между сирийской армией и боевиками в районе Саджна в городе Даръа. Кроме того, правительственные войска открыли огонь по опорным пунктам боевиков в районе Даръа Аль-Балад из артиллерийских орудий. Сведений о потерях со стороны исламистов пока не поступало. Кроме того сирийская армия ведет минометный обстрел позиций боевиков вблизи населенного пункта Аль-Ядуда на южных окраинах Даръа, сообщает Twitter-канал (shahid_daraa). Напомним, ранее в регион прибыли подразделения 4-й дивизии САА, дабы начать крупномасштабное наступление на укрепрайоны сирийской армии на южных окраинах административного центра провинции.

Также отмечаются бои между боевиками Сирийской свободной армии (ССА) и террористами «Исламского государства» в районе населенного пункта Аш-Шейх Саад к западу от столицы региона, передает военный источник в Twitter (GenevaUpdates). Напомним, в юго-западной части провинции располагается анклав группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной ИГИЛ.

Провинция Ракка

Сирийская демократическая армия (SDF) отбила атаку террористов «Исламского государства» в районе дамбы Аль-Хуррия. В результате ожесточенных сражений более 19 террористов были уничтожены, трое из них — смертники, сообщает информационный портал Al Sumaria News. Также курдам удалось захватить военную машину и 12 автоматов Калашникова.

Подразделения SDF вместе с Отрядами народной самообороны (YPG) продолжают штурмовать населенный пункт Аль-Мансура к востоку от города Ат-Табка. В данный момент бои продолжаются.

15 курдских бойцов погибли в результате теракта возле контрольно пропускного пункта «Ракка Ас-Самра» к востоку от неофициальной «столицы Исламского государства». Как сообщает информационный портал Al Manar News, террорист-смертник активировал на себе «пояс шахида».

Провинция Хама

В районе деревни Аль-Баргусия правительственные войска в ходе артиллерийского обстрела ликвидировали 15 террористов «Исламского государства». Тем не менее информагентство ИГИЛ «Аль-Амак» утверждает, что сирийской армии нисколько не удалось продвинуться на данном направлении. Более точные данные пока устанавливаются.

Напомним, армия Башара Асада планирует крупное наступление к востоку от города Саламия, для того чтобы обезопасить трассу «дорога жизни». В настоящий момент военнослужащие САА ведут артиллерийскую подготовку по опорным пунктам боевиков ИГ.

Ирак

В провинции Киркук к юго-западу столицы региона в результате авиаудара западной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки были уничтожены четверо террористов «Исламского государства», еще 12 получили ранения, передает информационное агентство Al Sumaria News.

Между тем отряды ополчения «Хашд Аш-Шааби» освободили от радикалов ИГ очередную деревню Джайар Гальфас, расположенную западнее города Баадж на северо-западе провинции Ниневия. Таким образом, проправительственные отряды продолжают зачистку от боевиков ИГИЛ территорий вдоль границы с Сирией.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)